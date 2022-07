Vaccini Covid, Speranza: "Da subito la quarta dose per gli over 60"

Al via il vaccino Covid agli over 60, dopo l'apertura di Ecdc ed Ema, in conseguenza dell'aumento di casi di Covid in tutta Italia, Campania compresa. "Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta. Bisogna mantenere prudenza", ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Vaccini a Napoli

Da mercoledì 6 luglio ha riaperto il centro vaccinate della Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte, attivo il mercoledì e il sabato dalle ore 09:00 alle 14:00 per la fascia di età 12 /over 80. La Regione Campania ha infatti emesso l’aggiornamento al luglio 2022 del “Piano regionale di contrasto al Covid-19”, con una particolare attenzione ai cittadini a rischio, secondo la circolare del Ministero della Salute numero 021209-08/04/2022, con la quale si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (seconda booster o quarta dose) per alcune categorie più esposte, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose di richiamo a completamento del ciclo vaccinale. E prestissimo dunque anche per gli over 60.