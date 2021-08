Covid, Asl Napoli 1: 550 tra medici e operatori sanitari non risultano vaccinati

In arrivo provvedimenti come già accaduto nell'Asl Napoli 2 e nell'Asl Avellino

In 550 fra medici e operatori sanitari risultano non vaccinati contro il Covid-19 nell'Asl Napoli 1. Il direttore generale Ciro Verdoliva ha avviato un procedimento per accertare tali situazioni. Dopo la lettera i dipendenti dell'Asl avranno cinque giorni di tempo per replicare, dimostrando di essersi vaccinati oppure di motivare tale diniego (ad esempio per ragioni sanitarie specifiche). La loro posizione sarà archiviata in questi casi, altrimenti scaterranno i provvedimenti, come già accaduto per l'Asl Napoli 2 e l'Asl Avellino.

Asl Napoli: in 23 non vaccinati sospesi

Ventitré dipendenti dell'Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi per non essersi vaccinati, questo nonostante ripetute sollecitazioni. Personale che svolge attività a diretto contatto con i pazienti - cioè medici, infermieri, un autista soccorritore, operatori sociosanitari, fisioterapisti, ostetriche - non poteva essere ricollocato. La sospensione durerà fino al termine dello stato di emergenza Covid oppure fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In una nota Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, spiega: "Per noi quella assunta è una decisione dolorosa. Sappiamo che la vaccinazione è indispensabile per garantire la salute nostra, quella dei nostri cari e dei nostri pazienti. Per questa ragione abbiamo più volte sollecitato i colleghi oggi sospesi, invitandoli a vaccinarsi. Abbiamo bisogno di loro, del loro contributo e della loro professionalità. Ora, però, dobbiamo dare priorità alla salvaguardia della salute dei nostri pazienti"

"L'Asl Napoli 2 ha sospeso 23 dipendenti, medici, infermieri e collaboratori che non volevano vaccinarsi - aveva anticipato nella sua consueta diretta social del venerdì Vincenzo De Luca - Saremo rigorosi e inflessibili, poi faremo verifiche su privato convenzionato".