"Chi ha effettuato il vaccino si rechi al centro veleni": l'Asl denuncia la pericolosa fake news

"L’ASL Napoli 1 Centro denuncia che in queste ore sta circolando su gruppi e chat di WhatsApp un messaggio del tutto falso a nome del direttore generale Ciro Verdoliva. Nel falso messaggio “si comunica a tutti coloro che hanno effettuato la seconda dose di vaccino devono recarsi presso il centro antiveleni in quanto sono state riscontrate tracce di mercurio, cadmio e piombo”. “Una FAKE NEWS pericolosissima - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - un messaggio falso e sconsiderato che rischia di mettere in pericolo la salute dei cittadini, puntando a creare allarme e diffidenza nei confronti dei vaccini che, invece, sono la prima arma di difesa contro il Covid”. La direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro stigmatizza questi gesti sconsiderati che nulla hanno a che vedere con la goliardia". denuncia in una nota l'Asl Napoli 1.