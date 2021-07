Diminuiscono gli hub dedicati ai vaccini: si allungano le file e tornano i malumori

Complice anche il gran caldo che sta colpendo la città non sono mancate le lamentale da parte dei cittadini, in fila questa mattina per completare il ciclo vaccinale

Con la diminuzione per gli hub in Campania, giustificata dalla carenza di nuovi aderenti alla campagna vaccinale, in particolare per la prima dose, sono stati chiusi nelle ultime settimane alcuni punti vaccinali strategici a Napoli, come il Madre.

Per la seconda dose Moderna gli hub di riferimento sono stati la Mostra D'Oltremare martedì scorso e l'aeroporto di Capodichino oggi. A causa dell'alto numero di persone che dovevano completare il ciclo vaccinale si sono registrati alla Mostra e all'aeroporto tempi di attesa più lunghi del previsto. Complice anche il gran caldo che sta colpendo la città non sono mancate le lamentale da parte dei cittadini, che non contestano l'organizzazione che procede spedita, ma auspicavano una diversificazione delle convocazioni in orari maggiormente distanti in particolare nelle ore più calde.