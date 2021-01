Vaccini Covid, scattano i controlli dei Nas: carabinieri a caccia di "infiltrati"

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni di Napoli, ieri, hanno raccolto generalità e informazioni sulle persone che sono state vaccinate nei giorni scorsi in Campania.

L'obiettivo è verificare se ci sono stati "infiltrati" nel corso delle procedure per l'immunizzazione al virus Sars-Cov-2, che in questa primissima fase era diretta ad una ristretta fascia di categorie indicate come prioritarie.

Era nei giorni scorsi emerso che numerose persone - addirittura 400 solo tra primo e secondo appuntamento - avevano provato a vaccinarsi al Vaccine Center della Mostra d'Oltremare senza averne diritto.

Inoltre, un ex dipendente dell'Asl di Salerno ha presentato un esposto ai carabinieri e alla Procura di Salerno nel quale denunciava che erano diversi i casi di somministrazione del vaccino a persone senza diritto. Anche NapoliToday ha riportato la denuncia di un'operatrice sanitaria, che si è vista costretta a tornare a casa dopo una lunga fila perché - giunto il suo turno - le dosi erano finite.

Quella dei Nas è un'iniziativa del Nucleo Antisofisticazioni, finalizzata alla raccolta di informazioni e non legata a nessuna inchiesta della magistratura in corso.