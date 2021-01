Vaccini Covid, buone notizie per la Campania: settimana prossima consegne regolari

Sedicimila in più rispetto a questa settimana

Dopo il calo di forniture di questa settimana, 22.500 dosi distribuite negli hub regionali, numero ben al di sotto di quanto prospettato nel piano vaccinale, arrivano finalmente buone notizie nella lotta al Covid-19. Nella prossima settimana saranno infatti circa 38.000 le dosi di vaccino in arrivo in linea con quanto previsto prima dell'annuncio di Pfizer di ridurre le consegne in Europa.

Seconda dose

Intanto proseguono a Napoli le somministrazioni della seconda dose, quella di richiamo del vaccino Pfizer che dovrebbe portare alla immunizzazione completa. La Campania è sempre tra le prime regioni italiane nella somministrazone del vaccino: 123.721 dosi inoculate su 147.955 consegnate (pari all'83%).