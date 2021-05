Mancano i vaccini, Capodichino e Mostra chiusi: "Dosi Pfizer in arrivo"

Mostra d'Oltremare e Capodichino resteranno chiusi per tutta la giornata di oggi, 10 maggio, e forse anche domani. Mancano i vaccini, non solo in Campania ma in molte zone d'Italia. Un problema che si ripresenta quasi tutte le settimane, quando le Regioni terminano i lotti che il Governo invia e restano in attesa dell'arrivo di ulteriori dosi.

"Inutile tenere aperti i grandi hub per 2mila vaccinazioni - ha spiegato Ugo Trama, componente dell'Unità di crisi della Regione Campania - per questo motivo, abbiamo disolocato i prenotari nei centri più più piccoli". Come ogni mercoledì, sono in arrivo dosi Pfizer, mentre per la seconda metà di maggio è atteso un grosso quantitativo di Astrazeneca.

L'annuncio della mancanza di fiale era stato dato già al termine della scorsa settimana. "Stiamo lavorando al ritmo di 50mila vaccini al giorno - ha proseguito Trama - ma ovviamente per farlo serve la materia prima. Come dice spesso il presidente De Luca, alla Campania mancano 200mila dose di vaccino che il Governo non ci ha ancora inviato e che ci consentirebbero di programmare al meglio le prossime settimane".