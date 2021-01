"Campania più veloce d'Europa per i vaccini": la stampa tedesca esalta il Sud che batte il Nord

Il quotidiano tedesco Die WELT in un articolo intitolato “Perché l'Italia lascia indietro quasi tutta l'Europa per le vaccinazioni”, sottolinea come “la tipica differenza fra Nord e Sud, che vede in genere il Nord più efficiente e il Sud più lento e caotico, sia in questo caso capovolta: la regione più veloce è la Campania”.

"Ancora una volta, come era già accaduto a marzo, i media internazionali riconoscono il grande valore e l’alto livello di efficienza della sanità campana nella lotta contro il virus. Grazie a tutti gli operatori della Sanità per l’impegno e la professionalità. Un motivo di orgoglio per tutta la Campania e una spinta a continuare sempre con il massimo sforzo questa battaglia", scrive Vincenzo De Luca in un post su Facebook, soddisfatto per gli elogi ricevuti dalla stampa tedesca.

Campania prima per dosi somministrate

La Campania è la regione d'Italia che ha somministrato più dosi di vaccino Covid ai propri concittadini. Nell'ultimo aggiornamento del report vaccini anti Covid sono 78.560 le somministrazioni su 101145 dosi consegnate (77%). Seguono l'Umbria e il Veneto. Chiude la Calabria.