Vaccini Covid, l'arrivo del primo camion a Napoli|FOTO

Arrivato alle 22 il mezzo dell'esercito italiano che ha portato in città le 720 dosi di vaccino anti-covid. Caricato allo Spallanzani, il vaccino è partito da Roma verso le 20. A scortarlo un altro mezzo dell'esercito e 2 auto blindate dei carabinieri che hanno attraversato sotto la pioggia piazza del plebiscito deserta e silenziosa, presidiata dalla polizia.

Il carico resterà al sicuro, all'interno del Comando Forze Operative Sud Italia fino a domattina quando, verso le 8, partirà alla volta dell'ospedale del mare e degli altribpunti vaccinali.

Nei tre ospedali napoletani saranno vaccinate circa 300 persone, sanitari, medici e infermieri. Al Cardarelli prevista la prima vaccinazione alle ore 10: riceverà la dose la dottoressa del pronto soccorso Filomena Liccardi.

Sette punti vaccinali

Per il "V-Day", il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani, sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell'Asl Napoli 1.