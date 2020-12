Il video dell'arrivo dei vaccini Covid in Italia|VIDEO

Il video della scorta di sicurezza della Polizia Stradale in A22 del Brennero alle prime dosi italiane del vaccino Covid. "Guardate queste immagini, devono trasmetterci fiducia. È arrivato in Italia il furgone proveniente dal Belgio con le prime dosi del vaccino anti covid. Avevamo detto che prima della fine dell’anno avremmo iniziato le vaccinazioni e così sarà. I primi vaccini saranno per il nostro personale medico che quotidianamente lavora per salvare vite umane, mettendo a rischio la propria vita. Alle nostre forze bianche un augurio di buon natale e un grazie per tutto quello che stanno facendo, anche oggi in questa giornata di festa. Ci riprenderemo le nostre libertà e torneremo ad abbracciarci. Tanti auguri di cuore". E' il post pubblicato di Luigi Di Maio sull'arrivo dei vaccini in Italia.

In Campania, come nel resto d'Italia si partirà con le prime dosi somministrate a volontari del personale sanitario già dal 27 dicembre nei principali punti vaccinali. Saranno 150mila le dosi destinate alla Campania nella prima fase.