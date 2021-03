Piano vaccini, potranno somministrarli anche i medici specializzandi: come aderire

Da oggi e fino al 30 marzo è attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilità dei medici specializzandi della Campania, sin dal primo anno di corso, per il "Piano di somministrazione vaccini anti Sars-Cov 2". Il link per le adesioni è:

https://personalessr.regione. campania.it/pages/main/index. php

Al fine di incrementare il numero di vaccini somministrati giornalmente, dunque, in previsione anche di una disponibilità di dosi che si preannuncia maggiormente copiosa nelle prossime settimane, scenderanno in campo anche gli specializzandi.

La nota della Regione sulle fake news sui vaccini

"Si ribadisce che la Regione Campania, dopo aver completato il personale medico-sanitario e le rsa, sta procedendo alla vaccinazione anticovid19 degli over 70 e 80, delle persone fragili, delle persone con disabilità, dei caregiver, delle forze dell’ordine, del personale scolastico e dei volontari di protezione civile, secondo quanto previsto dalle linee-guida del piano vaccinale nazionale e compatibilmente con la disponibilità delle dosi per la somministrazione dei vaccini.

È totalmente falso, quanto affermato nel corso di alcune trasmissioni televisive nazionali, secondo cui la Regione Campania starebbe dando priorità alla vaccinazione di altre categorie, non rispettando le linee-guida del piano vaccinale nazionale".