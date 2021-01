Covid-19, de Magistris: "Obiettivo vaccinazione di massa entro l'autunno"

La Pfizer ha annunciato che anche la prossima settimana ci sarà una riduzione delle dose di vaccino fornite all'Italia e agli altri paesi della Ue. Un elemento che ha allarmato gli amministratori locali. Ieri, l'Anci ha incontrato il commissario di Governo al piano vaccini Domenico Arcuri. "Il piano sarà condizionato dalle capacità dei produttori di rispettare gli impegni presi - ha spiegato Luigi de Magistris dopo l'incontro - L'obiettivo è di arrivare in autunno alla vaccinazione di massa, anche se non obbligatoria. C'è ancora un margine di ottimismo per il raggungimento di questo obiettivo. Ci sono margini per recuperare il terreno perduto".