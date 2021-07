Vaccini, un hub vaccinale a Napoli Est

La campagna vaccinale arriva anche a San Giovanni a Teduccio. La Fondazione Famiglia di Maria diventa hub per un giorno. Un’iniziativa che vuole riportare la periferia al centro, dando la possibilità di potersi vaccinare contro il Covid a tutte quelle persone che finora non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale per difficoltà di spostamento.

L’appuntamento con la campagna “Miettece o’ core. Vacciniamoci, proteggiamoci” è per martedì 6 luglio a partire dalle ore 17 con prenotazione obbligatoria. Si tratta di un appuntamento reso possibile dalla collaborazione tra Pina Tommasielli, referente dell’Unità di crisi della Regione Campania per l'emergenza Coronavirus, e Anna Riccardi, presidente della Fondazione che ha messo a disposizione i locali.

“Noi abbiamo il compito di fare di tutto per restituire ai bambini il loro quotidiano di serenità” è il commento di Anna Riccardi. “La povertà educativa - ha aggiunto - si combatte anche mettendo in sicurezza la salute dei genitori e dei nonni, oltre che degli adolescenti. Vacciniamoci oggi per non cadere di nuovo nell’incubo covid in autunno. Volendo citare una nota favola, potremmo dire che adesso è il momento di fare come la formica e non come la cicala”. Le prenotazioni si effettuano al numero 0817520818.