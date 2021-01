De Luca: "Ci vorrà un anno per vaccinare tutti i campani"

Ci vorrà almeno un anno per vaccinare tutti i cittadini campani. E' questa la previsione che presidente della Regione Vincenzo De Luca ha avanzato partendo dai dati sulle dosi giornaliere. In Campania, l'obiettivo è di 20mila al giorno: "Con questi numeri, riusciremo a somministrare la prima dose a 4,2 milioni di campani entro luglio".

Il vaccino anti-covid, però, prevede una doppia somministrazione per ognuno. "Considerando anche la seconda dose necessaria - ha spiegato De Luca - credo che finiremo ragionevolmente per l'inizio del 2022. Sui numeri non possiamo fare giochi di prestigio".

ll presidente della Giunta regionale ha poi criticato il Governo per il ritorno alle zone di diverso colore: "Si trata di mezze misure che non ci aiutano a superare la pandemia e creano confusione nella testa dei cittadini. Io auspico una misura unica per tutto il Paese, tranne per quelle regioni che in questo momento hanno una situazione più critica. A fine gennaio aspettiamoci un picco di contagi dovuto al rilassamento natalizio".