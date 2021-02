Asl Napoli 2, partono i vaccini per gli over 80 (VIDEO)

E' partita la campagna vaccinale contro il Covid-19 per gli over 80. A fare da apripista è l'Asl Napoli 2 che ha allestito 16 punti vaccinali per raggiungere i 44mila anziani del territorio. "Al momento si sono registrati in 14mila - ha spiegato il direttore Antonio D'Amore, intercettato alla Casina Vanvitelliana di Bacoli - contiamo di concludere entro marzo. Da metà febbraio, partiremo con le vaccinazioni Astra Zeneca per gli under 55".