Piano vaccini: per alcune categorie, collocazione automatica per fasce d'età

L'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Covid comunica che i cittadini che hanno effettuato regolarmente l'adesione alla campagna vaccinale in categorie specifiche (docenti universitari, dirigenti e docenti scolastici, personale ATA, etc...) sono stati automaticamente collocati dal sistema telematico nella rispettiva fascia d'età. Le Asl competenti procederanno alla loro convocazione.

La riallocazione delle categorie come docenti universitari, dirigenti e docenti scolastici e personale ATA è stata decisa in Campania rispettando l'ordinanza del commissario nazionale per il covid19 Francesco Paolo Figliuolo che impone di procedere per fasce di età. Ovviamente, ricordano fonti dell'Unità di Crisi della Campania, questa ricollocazione riguarda solo chi deve fare ancora la prima dose del vaccino. Tutti coloro che hanno già ricevuto la prima dose verranno invece convocati per il richiamo regolarmente secondo il timing della seconda dose e non aspettando che parta la propria fascia di età.

Inoltre sono stati comunicati, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 27 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.140.402 cittadini. Di questi 431.038 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.571.440.