Vaccini in Campania: seconda dose per altri 28mila cittadini

L'Unità di Crisi regionale ha diffuso i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 21 giugno 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.169.623 cittadini. Di questi 1.320.829 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.490.452.

Si inaugura il vaccino 'a la carte'

Intanto, dopo la "frenata" su AstraZeneca per gli under 60, sta nascendo un nuovo scontro sul mix di vaccini tra De Luca e il Governo. Il presidente della Regione Campania, in una nota di qualche giorno fa, ha dichiarato:

"Leggo le ultime dichiarazioni provenienti dal ministero della Salute sulla vaccinazione eterologa. Solo quattro giorni fa, al quesito posto dalla Regione Campania, si era risposto dicendo che 'si deve completare il ciclo vaccinale con l'eterologa sotto i 60 anni', e che questa indicazione era 'perentoria'. Oggi apprendo che il mix vaccinale sotto i 60 anni è solo 'fortemente consigliato'. Si inaugura il vaccino 'a la carte'. Non commento, perché dovrei andare oltre il codice penale".