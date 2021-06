Covid: in Campania somministrati 4 milioni di vaccini

L'Unità di Crisi regionale ha diffuso i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 17.00 di oggi, quando, in Campania, è stata superata la soglia dei 4 milioni di somministrazioni. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.888.660 cittadini. Di questi 1.116.130 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 4.004.790.

L'appello di De Luca per Napoli

A Napoli mancano 300mila cittadini per somministrare la prima dose ad almeno il 70 per cento della popolazione, così da raggiungere il risultato e poter dichiarare il capoluogo campano Covid free.

A sostenerlo è il presidente della Regione Vincenzo De Luca che, nel suo consueto discorso via Facebook del venerdì pomeriggio, ha lanciato un appello: "Il vaccino è una scelta e non è obbligatorio, ma serve uno sforzo da parte dei cittadini nella fascia 30-59 perché mancano 30mila persone per raggiungere l'agognata immunità di gregge. Nn basta avere 1-2 familiari vaccinati, perché ci sono le varianti e poi una percentuale del 15-20 per cento di utenti che hanno deciso di non fare questa scelta. Per questo motivo, è importante che quante più persone possibili si prenotino".