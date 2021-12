Vaccini ai bambini, De Luca: "Necessario per non chiudere le scuole"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un evento a Salerno, ha rinnovato l'appello a completare la campagna di vaccinazione "altrimenti non riusciremo a goderci nulla", ed ha ricordato che il 16 dicembre si avvierà la campagna di somministrazione per i più piccoli "che è necessario vaccinare per uscire da questo calvario e per non chiudere le scuole".

"Abbiamo fatto un miracolo in Campania per la Sanità, dopo essere usciti dal commissariamento - ha continuato - Ancora oggi, registriamo il numero più basso di decessi e terapie intensive, pur avendo lavorato con 10mila dipendenti sanitari in meno: chiediamo ai cittadini di aiutarci, evitando assembramenti, usando la mascherina, controllando i giovani e le loro feste con superalcolici di cui non si sa neppure la provenienza: per avere una giornata di ammuina, rischiamo di chiudere tutto, ma vale la pena?".