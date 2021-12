De Luca: "Contagio Covid pericoloso per i bambini. Dobbiamo far vaccinare presto la fascia 5-11 anni"

"In Campania 1327 nell'ultimo bollettino, ma quasi tutti asintomatici o paucisintomatici. Il dato sui ricoveri resta stabile. Però quando arriviamo a numeri elevati di contagi, salta il tracciamento. Uso mascherina è fondamentale, da noi sempre stato obbligo all'aperto. Problema che ci sono pochi controlli all'uscita delle scuole e sui lungomari. Forze dell'ordine si organizzino per controlli anche a campione. Evitate assembramenti anche privati, soprattutto in vista del Natale e del Capodanno, così come invito alla prudenza i sindaci sulle feste di Capodanno. Ad oggi la gestione è ancora gestibile, possono decidere le singole amministrazioni ma poi si vedrà", spiega Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì.

"Necessari i vaccini per fascia 5-11 anni"

"Dobbiamo vaccinare 400mila bambini tra i 5 e gli 11 anni. Da padre e da nonno so che è tema delicato. Osservazione ragionevole era che è stato sperimentato solo su tremila bambini, ma oggi tutte le autorità di controllo affermano che è sicuro. Ormai è stato utilizzato su milioni di bambini nel mondo e senza conseguenze negative. In Italia abbiamo ricoverato seimila bambini per Covid, anche in terapia intensiva. Danni possono essere anche sul lungo periodo. Quindi dobbiamo vaccinarli contro il Covid. Ascoltate i primari degli ospedali, non i programmi tv. Cancellate queste trasmissioni. I no vax vadano al diavolo", spiega il Governatore.

Cassa integrazione e investimenti al Sud

"Continua la drammatica penalizzazione del Sud su investimenti e scelte produttive. E' scelta intollerabile. Faccio appello ai ministri campani affinchè siano parte attiva alla richiesta di incontro in relazione alla Campania con Draghi. Siamo preoccupati per situazione Leonardo e la cassa integrazione e su Prysmian", conclude.