Vaccini: seconde dosi AstraZeneca alla Mostra e al porto

In attesa delle nuovi dosi Pfizer, ecco come continua la campagna vaccinale a Napoli

Doppio richiamo con il vaccino Astrazeneca, nella giornata di domani, alla Mostra d'Oltremare e in Stazione Marittima, mentre gli altri centri restano chiusi. Prosegue con questo programma la campagna vaccinale contro il Covid19 a Napoli, in attesa del rifornimento settimanale dei 300.000 vaccini Pfizer in Campania.

L'Asl Napoli 1, che intanto ha annunciato la chiusura definitiva dell'hub del Museo Madre, ha deciso di concentrarsi per una giornata sulle seconde dosi AstraZeneca. Alla Mostra d'Oltremare sono 4.481 i cittadini convocati, mentre alla Stazione Marittima seconda dose Astrazeneca per 1.045 convocati. La Fagianeria di Capodimonte e l'hangar Atitech a Capodichino saranno chiusi per manutenzione e riapriranno giovedì.