Vaccini anti-Covid in Campania, l'Unità di Crisi: "Tutto avviene nel pieno rispetto dei protocolli ufficiali"

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso una precisazione sulla campagna vaccinale in Campania dopo alcune polemiche delle ultime ore.

"In merito a notizie stampa, si comunica che le vaccinazioni in Campania, sin dall'inizio della campagna vaccinale, avvengono nel pieno rispetto dei protocolli ufficiali, secondo le priorità previste dal Piano nazionale", si legge nella nota dell'Unità di Crisi.

De Luca: "Senza Regioni, oggi avremmo gestione vaccini totalmente sperequata"

"Sui giornali si continua a parlare di Regioni che vanno in ordine sparso. Io dico al Ministro che in questo momento di pandemia senza le Regioni l'Italia sarebbe finita nel disastro". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante il convegno "Sud - Progetti per ripartire", parlando della questione vaccini.

"Se avessimo seguito lo Stato - ha aggiunto il presidente della Regione Campania - oggi avremmo avuto una gestione dei vaccini totalmente sperequata, avremmo avuto rotelle e primule, ma non un polo di produzione dei vaccini".