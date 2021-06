Asl Napoli 2, al via la vaccinazione senza prenotazione

Al via la vaccinazione senza prenotazione in tutti i 18 centri vaccinali dell’ASL Napoli 2 Nord. Dai 12 anni in su tutti coloro che intendono vaccinarsi potranno recarsi presso uno dei diciotto centri vaccinali attivi sull’ASL Napoli 2 Nord e aderire alla campagna, senza prenotarsi. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o dai tutori. Non viene richiesta l’iscrizione in piattaforma per potersi vaccinare; la registrazione avverrà direttamente presso il centro.

A tutti coloro che si presenteranno sarà garantita la vaccinazione con Pfizer e Moderna. Inoltre, la disponibilità di dosi ha permesso di ridurre il tempo del richiamo al minimo indispensabile: 21 giorni per Pfizer e 28 giorni per Moderna. Tale riduzione dei tempi di richiamo è finalizzata a garantire prima possibile la piena efficacia dei vaccini e ad evitare che i richiami cadano nel pieno periodo feriale.

Dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord “Abbiamo vaccinato circa il 60% della nostra popolazione e oltre l’88% degli aderenti alla campagna, questo è il momento di semplificare il più possibile l’accesso, così da invogliare quanti sono ancora incerti. Stiamo già pensando a eventi da realizzare nelle piazze e nei luoghi di divertimento per poter andare direttamente da chi ancora non si è vaccinato. Ci troviamo ancora in una situazione di emergenza pandemica e, ricordiamolo, la vaccinazione è l’unico strumento che ci permette di contrastare la diffusione del virus, senza dover ricorrere a misure di distanziamento sociale”.