Procida, partita la campagna vaccinale: entro il weekend isola Covid-free

Questi i piano per la capitale della cultura 2022. Alle 13 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 prevista per oggi, mentre domani toccherà agli over 40

Ha preso il via come annunciato, dalle 9 di stamane, la campagna vaccinale di massa per Procida. L'intenzione è renderla la prima isola italiana Covid-free.

L'Asl Napoli 2 Nord ha reso noti i dati di queste prime ore di campagna vaccinale: alle 13 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 prevista per oggi. Domani - come oggi sempre al Municipio, dove sono state sospese le altre attività - toccherà alla fascia di età compresa tra i 40 e 49 anni.

La capitale della Cultura 2022 dovrebbe essere tutta vaccinata entro il weekend. "Le operazioni stanno proseguendo fluide, con un'ottima partecipazione della popolazione", ha spiegato Dino Ambrosino, il sindaco. Per invitare i procidani a vaccinarsi ha utilizzato una app che ha telefonato in automatico ai fissi di 2mila famiglie, e riprodotto un suo messaggio preregistrato.