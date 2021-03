Vaccino Coronavirus: da oggi aperta la campagna di adesione per gli over 70

I link per prenotarsi e per scaricare l'attestato di vaccinazione

Parte da oggi la campagna di vaccinazioni per gli over 70 campani. La piattaforma telematica per le adesioni è già online.

Il link fornito dalla Regione Campania è https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.

Sempre da oggi è possibile visionare e stampare l'attestato di vaccinazione al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino-