Vaccini Covid, da domani prenotazioni dai 45 ai 49 anni. Altri over 40 da martedì

L'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Covid-19 ha reso noto che a partire da domani, 15 maggio 2021, sarà aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49.

Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà invece aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio.

La campagna vaccinale

Antonio D’Amore, Direttore Generale Asl Napoli 2 Nord, intanto stamattina ha parlato a Radio Crc della campagna vaccinale. “Sono molto soddisfatto ma anche amareggiato perché siamo stati fermi da lunedì a mercoledì in quanto i vaccini non sono arrivati nel numero previsto - le sue parole - Ieri siamo tornati nel nostro standard delle 10mila dosi, mentre nei giorni scorsi ci siamo fermati a quattromila sprecando risorse. Ringrazio infermieri, operatori sanitari e medici che dalle otto stanno fino a tarda sera nei centri. Se le dosi non arrivano però questa macchina si ferma”.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel frattempo continua a lamentare meno vaccini destinati alle Asl di sua competenza rispetto ad altre regioni. "Il problema resta la quantità di vaccini che arrivano in Campania - le sue parole - Ancora oggi siamo a 200mila vaccini in meno rispetto a quelli che dovremmo avere in relazione alla nostra popolazione. Ci è stato detto che recupereremo alcune decine di migliaia di dosi entro maggio, ma ancor oggi siamo a quasi 200mila in meno e questo condiziona la nostra campagna di vaccinazione".