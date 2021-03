Vaccinazioni a pazienti fragili: la prima è Raffaela, malata oncologica

Raffaela, malata oncologica, è stata stamane la prima paziente "fragile" vaccinata in Campania. Una dose di Pfizer-BioNTech le è stata somministrata all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, diretto da Attilio Bianchi. Presente anche Vincenzo De Luca, per un appuntamento importante che ha visto in totale somministrato il vaccino a 60 persone. Le vaccinazioni sono state effettuate presso il primo piano del day hospital, al centro vaccinale coordinato da Stefania D'Auria.

Lunedì prossimo si proseguirà con le vaccinazioni degli altri pazienti fragili. Per loro non c'è una piattaforma informatica com'è stato per gli altri vaccinati, ma è il medico curante a chiamarli: vengono individuati direttamente dagli oncologi che li tengono in cura e che li segnalano alla direzione medica di presidio. A quel punto l'elenco passa al numero verde del Pascale, i cui operatori contattano i pazienti per prenotarli.

De Luca, sempre stamane, è stato anche a Bacoli (al centro vaccinale della sala dell’Ostrichina, nel complesso della Casina Vanvitelliana) e al Monaldi, dove pure si vaccinavano pazienti fragili.

Così Antonio d’Amore, Direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord a proposito della visita di De Luca a Bacoli: "In questa delicata fase in cui la disponibilità dei vaccini è estremamente limitata, è importante essere vicino ai pazienti e fare squadra con i medici, gli infermieri, gli oss e i volontari impegnati con passione nella campagna di vaccinazione. La visita del Presidente è stata molto importante per far sentire, ancora una volta, la sua vicinanza a chi soffre e a quanti sono in prima linea nel contrasto alla pandemia”.