Vaccinazioni, ripartono gli Open Day in tutti i centri dell'Asl Napoli 2 Nord

Dal 20 luglio, i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord - che non hanno ancora fatto la prima dose - potranno presentarsi muniti di un documento di identità e tessera sanitaria per sottoporsi a vaccinazione con Pfizer e Moderna

Riprendono gli open Day per la vaccinazione contro il Covid 19 in tutti i centri dell’Asl Napoli 2 Nord. Lo comunica la stessa Asl con una nota sulle pagine social ufficiali.

"L’attività - si legge nella nota -, riservata a chi non ha fatto ancora la prima dose, era stata interrotta a causa delle ridotte scorte di vaccini. In tutte le 23 strutture vaccinali, i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord potranno presentarsi muniti di un documento di identità e tessera sanitaria per sottoporsi a vaccinazione con Pfizer e Moderna.