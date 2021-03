Astrazeneca e personale scolastico, il 36% dei convocati per il vaccino non si presenta

È relativamente bassa la risposta alle convocazioni per la ripresa di AstraZeneca. È un dato di fatto: in particolare tra i docenti e il personale amministrativo di scuole e università, la "precedenza" maturata non viene comunque vista di buon occhio dopo le polemiche sul siero anglo-svedese.

Nella giornata di ieri alla Stazione Marittima l'Asl Napoli 1 ha convocato, per la mattina, 421 persone del settore scolastico. Se ne sono presentati 272, cioè il 64,61%. Assenti in 145, 6 invece pur presenti hanno rifiutato la dose. È andata meglio al pomeriggio con poliziotti e vigili del fuoco: su 264 convocati, si sono presentati in 202 cioè il 76,52%. Sono state somministrate 176 dosi di AstraZeneca e 20 di Pfizer. In 6 si sono presentati e hanno rifiutato, 62 sono invece gli assenti.

Alla Mostra d'Oltremare, invece, è stato il momento dei "fragili", partiti ieri. Gli 800 convocati per la prima dose Pfizer si sono presentati tutti, mentre tra i 120 convocati per il richiamo over 80 si sono stati presenti in 100, cioè l'83,33%.

Il centro vaccinale della Stazione Marittima faceva la sua apertura proprio ieri.

Il bollettino di ieri

Intanto stazionaria la situazione del contagio nella regione. Positivi sono risultati 2.196 dei 20.921 processati nelle ultime 24 ore (il 10,4%). Le nuove vittime registrate sono 28, mentre salgono le persone in terapia intensiva, passate da 155 a 161.