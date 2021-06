Vaccinazioni: nella Villa Floridiana proseguiranno fino a domenica 6 giugno

Si è conclusa, "con massima felicità e soddisfazione" degli organizzatori, la prima giornata di campagna vaccinale davanti al Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana. La giornata è stata caratterizzata dalla bella cornice di uno dei parchi più amati di Napoli.

Grazie all’organizzazione sperimentata oggi, la Direzione generale della ASL Napoli 1, di concerto con la Municipalità Vomero Arenella e con Direzione regionale Musei, ha deciso di proseguire le attività di vaccinazione nel parco vomerese per l’intero weekend, rimandando a una successiva data il trasferimento del centro vaccinale mobile a Castel Sant’Elmo, dove si sarebbe dovuto spostare per la giornata conclusiva di domenica 6 giugno.

Per tutto il fine settimana ci si potrà quindi vaccinare - dalle 9 alle 19 - nella postazione della Villa Floridiana a condizione di essersi prenotati sulla piattaforma.

Come già previsto, il Museo Duca di Martina sarà regolarmente aperto al pubblico e per i visitatori resterà attivo il percorso differenziato con accesso da via Domenico Cimarosa, mentre l’accesso per i vaccinandi sarà esclusivamente da via Aniello Falcone.