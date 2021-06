Vaccinazioni, De Gregorio: "All'hub di Porta Nolana ora il personale Ferrovie dello Stato

Umberto De Gregorio, presidente Eav, è intervenuto questa mattina durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Argomenti toccati, Campania express e campagna vaccinale del personale Eav.

"C'è stata una ripartenza un po' lenta del Campania express - ha spiegato - Siamo alle prese con il problema della capienza al 50 per cento. Onestamente sono tornato da Procida domenica, ma era molto più pieno del 50 per cento. I biglietti del Campania Express vengono comprati online ed è un percorso molto più protetto. Quest'anno abbiamo anche delle convenzioni con Ferrovie dello Stato e con Grimaldi per acquistare biglietti in promozione".

"Eav - ha detto ancora De Gregorio - è stata la prima azienda Covid free. Anche Anm è Covid Free. Da domani partiamo con il Gruppo Ferrovie dello Stato nell'hub di Porta Nolana. I vaccini sono arrivati e siamo andati alla grande. Ormai credo che siamo a un buon punto. È giusto riconoscere merito anche a chi ha dato l'anima a questa iniziativa. I medici, gli infermieri e anche molti volontari dell'Eav. Non era facile. Noi abbiamo assunto 500 persone negli ultimi 24 mesi. È stato un passaggio faticoso e anche azzardato per certi versi, ma abbiamo fatto bene ad andare avanti e proseguire su questa strada", ha concluso De Gregorio.