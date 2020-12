La dottoressa Liccardi la prima vaccinata Covid a Napoli: "Sto bene. Non ho provato nessun dolore"

"Mi sento benissimo, non ho provato alcun dolore. Spero che possa essere esempio per tutti. Solo vaccinando possiamo uscirne. La guerra si vince solo uniti, altrimenti non ce la possiamo fare", sono le parole raccolte a caldo da NapoliToday dalla dottoressa Filomena Liccardi dopo pochi minuti dall'inoculazione del vaccino anti Covid al Cardarelli di Napoli. E' lei la prima vaccinata a Napoli.

Mezz'ora prima del vaccino ci aveva confidato: "Non ho paura, sono emozionata, penso a tutto quello che è stato e che sarà. Mi sento anche responsabile, è l'inizio di un'arma contro il virus. Si vede la luce in fondo al tunnel. Penso a colleghi medici, operatori, infermieri che hanno e stanno lavorando e a tutti coloro che non ce l'hanno fatta. E' il pensiero che ho da ieri che riempie la mia mente, il mio cuore, la mia anima".

Vaccine Day

La campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) viene effettuata a Napoli in sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell'Asl Napoli 1.

(Video di Alessandra De Cristofaro)