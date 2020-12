Vaccinazioni anti Covid, come scaricare il modulo per il consenso

Con l'arrivo del vaccino Pfizer-Biontech in Italia partono anche a Napoli il 27 le prime somministrazioni. L'Ordine nazionale dei biologi ha pubblicato il modulo di consenso informato per la somministrazione del farmaco. Il documento comprende la nota informativa sul Comirnaty, che afferma che chi viene vaccinato dovrà dichiarare di essere stato "correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose".

Il vaccino può essere somministrato a partire dai 16 anni d’età Sono necessarie due dosi a distanza di 21 giorni.

modulo vaccinazioni consenso-2: scaricalo