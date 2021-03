Coronavirus, De Luca: "Attenzione, girano messaggi falsi sulla campagna vaccinale"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con un post sui social, ha voluto mettere in guardia la cittadinanza da alcuni messaggi fasulli sulla campagna vaccinale circolati in rete nelle ultime ore.

"Puntualmente, ogniqualvolta vengono comunicate nuove decisioni per la campagna vaccinale (e oggi sono partite le adesioni per forze dell’ordine e il personale delle università), iniziano a girare sulle chat e sugli strumenti di condivisione digitale messaggi FALSI (come quello nell’immagine sottostante) che creano confusione. Per evitare FAKE NEWS e rimanere sempre costantemente e correttamente aggiornati sulla campagna vaccinale e sulle misure di contrasto alla pandemia, vi invitiamo a consultare i siti e i profili ufficiali della Regione Campania e dell’Unità di Crisi", scrive il Governatore.