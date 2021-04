Bollettino vaccinazioni: in Campania somministrate quasi un milione di dosi

L'Unità di Crisi regionale rende noti i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 4 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 666.492 cittadini. Di questi 258.854 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 925.346?.

Vicine al 100% le vaccinazioni per operatori sanitari e oss. Somministrata almeno una dose per l'89% degli ospiti delle Rsa, il 73% per gli over 80 e il 44% delle persone fragili.

Mostra d'Oltremare: aumenteranno le somministrazioni di vaccini

"Stiamo misurando i tempi e siamo sicuri che da martedì potremo convocare 4mila persone al giorno", ha annunciato ieri in una intervista rilasciata ai microfoni di NapoliToday il direttrore generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.