Vaccinazioni Covid dai 5 agli 11 anni, l'Asl riconfigura i centri vaccinali

Come annunciato negli scorsi giorni il 16 dicembre partiranno in Campania le vaccinazioni anti Covid-19 per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

L'Asl Napoli 1 Centro, competente sui territori del comune di Napoli e dell'isola di Capri, ha annunciato una riconfigurazione dei centri vaccinali per adeguare l'offerta alla novità.

"Siamo pronti ad incrementare e caratterizzare ancor di più la rete dei punti vaccinali, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione", ha spiegato al proposito il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva.

Centri vaccinali, giorni e orari dedicati ai bambini

Alla fascia di età 5-11 sarà riservato l'utilizzo del centro vaccinale della Mostra d'Oltremare giovedì 16 dicembre dalle 9 alle 18, venerdì 17 dicembre dalle 14 alle 18 e sabato 18 dicembre dalle 9 alle 18. Nella Mostra sarà inoltre organizzato un allestimento e un intrattenimento speciale e dedicato, così come accadrà nel centro vaccinale dell'isola di Capri dove alla fascia 5-11 sarà riservato l'accesso giovedì dalle 9 alle 17 e venerdì dalle 14 alle 17.

Le altre possibilità: Asl, pediatri, scuole

Inoltre, ci si potrà recare nei Centri vaccinali pediatrici già esistenti presso i Distretti sanitari di base giovedì dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14, così come negli studi dei pediatri di libera scelta aderenti alla campagna vaccinale. Si prevedono inoltre sedute vaccinali negli istituti scolastici aderenti alla campagna, dalle 8 alle 14, in giornate da concordare con i singoli dirigenti scolastici.