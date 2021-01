Pausa vaccinazioni Covid alla Mostra, si attende Pfizer: incertezza sul numero di dosi in arrivo

Si fermano le vaccinazioni Covid alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, adibita dalla Regione a "Vaccine Center". L'Asl Napoli 1, infatti, ha effettuato ieri le ultime somministrazioni ed è anche partita con i richiami per chi si era vaccinato nel corso del "V-day" lo scorso 27 dicembre.

La pausa è dovuta all'attesa della nuova spedizione di dosi che Pfizer spedirà all'aeroporto di Capodichino. La casa farmaceutica - a causa di una riorganizzazione che ha già suscitato molte polemiche in questi giorni - opererà anche in Campania un taglio della quantità di vaccini attesi. Si è parlato di un -10% sui 36mila inizialmente previsti, ma fonti interne a Palazzo Santa Lucia sottolineano che non si ha certezza sul numero di dosi in arrivo perché l'azienda ha di fatto bypassato nella spedizione la struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri.

Intanto, si sta procedendo anche con la somministrazione delle 8mila dosi di vaccino Moderna arrivate in Campania.

