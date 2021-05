Vaccinazioni: in Campania prima dose a un milione e trecentomila persone

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.320.436 cittadini della Campania. Di questi 520.236 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.840.672, 36.373 nelle ultime 24 ore.

Questi i dati trasmessi dall'unità di crisi regionale e aggiornati alle 12 di oggi. Hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid il 68% degli over 80 non deambulanti iscritti alla piattaforma della Regione, il 76% dei fragili, il 79% degli ultasettantenni, il 66% degli over 60 e il 41% dei caregiver.