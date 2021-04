Vaccinazioni in Campania: raggiunta quota 1 milione 163mila. Domani a Procida siero agli over 40

I dati dell'Unità di crisi Covid-19 sulla campagna vaccinale in corso nella nostra regione

Anche oggi la Regione Campania ha reso noti i dati ufficiali dell'Unità di Crisi per quanto riguarda la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Questi i numeri, divisi per categorie. Complessivamente a oggi sono stati vaccinati con la prima dose 1.163.729 cittadini, dei quali 438.882 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Operatori sanitari e sociosanitari

Vaccinazioni 183.935, prima dose 96.381, seconda dose 87.554, percentuale vaccinati su adesioni 99,21%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 90,84%.

Over 80

Vaccinazioni 355.510, prima dose 192.522, seconda dose 162.988, percentuale vaccinati su adesioni 100,00%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 84,66%.

Over 80 non deambulanti

Vaccinazioni 39.263, prima dose 29.498, seconda dose 9.765, percentuale vaccinati su adesioni 55,83%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 33,10%.

Ospiti RSA

Vaccinazioni 15.240, prima dose 8.270, seconda dose 6.970, percentuale vaccinati su adesioni 96,20%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 84,28%.

Fragili

Vaccinazioni 321.187, prima dose 246.023, seconda dose 75.164, percentuale vaccinati su adesioni 72,62%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 30,55%.

Personale scuola e università

Vaccinazioni 151.381, prima dose 145.321, seconda dose 6.060, percentuale vaccinati su adesioni 89,17%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 4,17%.

Forze dell'ordine

Vaccinazioni 31.677, prima dose 30.078, seconda dose 1.599, percentuale vaccinati su adesioni 83,22%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 5,32%.

Personale non sanitario

Vaccinazioni 35.793, prima dose 19.265, seconda dose 16.528, percentuale vaccinati su adesioni 98,52%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 85,79%.

Over 70

Vaccinazioni 233.667, prima dose 211.860, seconda dose 21.807, percentuale vaccinati su adesioni 71,60%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 10,29%.

Over 60

Vaccinazioni 79.595, prima dose 79.383, seconda dose 212, percentuale vaccinati su adesioni 37,73%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 0,27%.

Conviventi - caregiver

Vaccinazioni 42.870, prima dose 40.842, seconda dose 2.028, percentuale vaccinati su adesioni 32,97%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 4,97%.

Pers. esterno strutture sanitarie

Vaccinazioni 112.493, prima dose 64.286, seconda dose 48.207, percentuale vaccinati su adesioni 98,44%, percentuale che ha ricevuto la seconda dose 74,99%.

La situazione a Procida

L'Asl Napoli 2 Nord ha reso noti i dati di queste prime ore di campagna vaccinale: alle 13 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 prevista per oggi. Domani - come oggi sempre al Municipio, dove sono state sospese le altre attività - toccherà alla fascia di età compresa tra i 40 e 49 anni.