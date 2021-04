Vaccinazioni a nord di Napoli: “Promessi due nuovi punti di somministrazione”

Incontro della Senatrice del M5S, Mariolina Castellone ed sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, con il direttore dell’Asl NA2 Nord, Antonio D’Amore, per chiedere interventi urgenti al fine di realizzare una struttura capillare sul territorio finalizzata a somministrare in tempi rapidi vaccini a tutta la popolazione dei comuni di sua pertinenza. “Nei giorni scorsi avevamo constatato grandi disagi in diversi punti vaccinali, particolarmente all’Ospedale San Giuliano. Per quanto riguarda Giugliano ci è stato assicurato che al più presto saranno attrezzati anche gli altri due centri vaccinali previsti per i prossimi mesi di campagna vaccinale di massa”.

Dichiara la portavoce in Senato del M5S. “L’obiettivo è avere 21 centri vaccinali in tutto il territorio di competenza dell’Asl Na2 Nord. In quanto alla medicina territoriale, incisivamente determinante per le cure domiciliari, saranno potenziate ed incrementate le USCA, unità speciali di continuità assistenziali, che sono state fondamentali in questi mesi a ridurre il numero di ricoveri ospedalieri”. Conclude la Castellone.