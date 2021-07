Covid, in Campania scende in campo la Chiesa: i vescovi inviteranno i fedeli a vaccinarsi

L'incontro a porte chiuse di Pompei tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e la Conferenza episcopale campana, ha portato i suoi frutti. La Chiesa campana scenderà in campo per la campagna vaccinale anti-covid, coi vescovi che inviteranno i fedeli a vaccinarsi. Saranno messe anche a disposizione spazi parrocchiali per eventualmente potenziare l'attività vaccinale di prossimità.

L'incontro era teso a rinsaldare la collaborazione istituzionale con la Regione Campania, così come sottolineato dallo stesso De Luca.

Durante la riunione, convocata da monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale regionale, è stata decisa l'istituzione di una cabina di regia comune per monitorare le attività volte a lotta alla povertà e inquinamento.

A proposito della campagna vaccinale De Luca ha chiesto ai presuli di ''contribuire a trasmettere serenità e certezze, e di collaborare, invitando i nostri concittadini che ancora non l'hanno fatto, a vaccinarsi, o a completare la vaccinazione''.

''Assicureremo tutta la collaborazione possibile - ha spiegato Di Donna - per velocizzare e rafforzare la campagna di immunizzazione, attraverso la sensibilizzazione dei fedeli, l'organizzazione di ambulatori mobili davanti alle chiese, e solleciteremo studenti ed operatori scolastici a vaccinarsi".