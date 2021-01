“Vaccinate i medici di base”: l'appello inviato alla Regione

“I medici di medicina generale della Campania in quanto soggetti più esposti al rischio di contagio da Coronavirus devono essere tutti vaccinati in questa prima fase dell’avvio della campagna vaccinale anti-Covid 19”, così Luigi De Lucia, segretario regionale della Campania del Sindacato Medici Italiani (SMI) in una dichiarazione invita le autorità politiche ad amministrative della Regione Campania a predisporre interventi prioritari finalizzati alla vaccinazione dei medici di famiglia della Campania.

“Vorremmo ricordare che i medici di medicina generale risultano essere la metà delle vittime tra i soggetti sanitari caduti in Italia a causa del Coronavirus e allo stesso tempo vorremmo evidenziare tutte le difficoltà della nostra professione, che, a differenza della medicina ospedaliera, non ha filtri per gli accessi dei pazienti nei propri studi”.

“Per queste ragioni, la scelta di vaccinare i medici di medicina generale è quanto mai urgente perché garantisce a chi è in prima linea contro il Covid 19 di esercitare il proprio lavoro in sicurezza, tutelando la salute per sé e per tutti i pazienti” conclude De Lucia.