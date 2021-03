Vaccinazione nelle farmacie: "Ancora nessun accordo ma ipotesi di lavoro"

Federfarma Campania precisa che al momento non è stato sottoscritto alcun protocollo di intesa con la Regione Campania per il coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione Covid, ma “c’è ampia disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali per trovare soluzioni condivise "

Federfarma Campania, a seguito di notizie pubblicate da alcune testate giornalistiche, relative ad un accordo sottoscritto con la Regione Campania per il coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione Covid, ritiene opportuno e doveroso precisare che al momento non è stato sottoscritto alcun documento ovvero protocollo di intesa. Nel corso di incontri preliminari è stato certamente valutato il coinvolgimento delle farmacie, con ampia soddisfazione tra le parti, ma solo nelle prossime settimane saranno esaminate le ipotesi di lavoro.

Come già dichiarato dal presidente di Federfarma Campania, Dario Pandolfi, in una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, “c’è ampia disponibilità di Federfarma Campania a collaborare con le istituzioni regionali per trovare soluzioni condivise che siano funzionali alle esigenze della Regione in modo da essere parte attiva nel processo di vaccinazione della popolazione al fine di raggiungere l’obiettivo principale che sia vaccinata il maggior numero di popolazione nel minor tempo possibile “.

Federfarma Campania, unico organo deputato a sottoscrivere accordi regionali, inoltre ha ritenuto importante coinvolgere fin da subito anche il Delegato Regionale Fofi (Federazione Nazionale Ordine Farmacisti), Maurizio Manna per coordinare gli aspetti professionali ed eventuali aggiornamenti per l’attività che potranno svolgere i farmacisti nell’ambito del percorso vaccinale.