Vaccinato il primo centenario a Napoli: "Sta bene. Non ha avuto reazioni impreviste"

Ha oltre cent'anni e risiede in una RSA dell'ASL Napoli 2 Nord, il paziente più anziano sottoposto a vaccinazione sul territorio dell'Azienda Sanitaria.

"Il signor Gennaro - nome di fantasia a tutela della privacy - sta bene e non ha avuto alcuna reazione imprevista. Nella giornata di oggi le Equipe mobili dell'ASL Napoli 2 Nord hanno eseguito le vaccinazioni in tre RSA e presso l'hospice di Casavatore. Sono stati vaccinati sia gli ospiti che il personale in servizio presso la struttura per un numero complessivo di circa 110 vaccinati ed un'adesione del 98%. Al momento sono 15 i pazienti ultranovantenni vaccinati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali di competenza dell'Azienda", scrive in una nota l'Asl Napoli 2.