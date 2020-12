V-day in Campania, De Luca: "Usciremo dalla pandemia prima degli altri"

"Una giornata importante, una speranza per tutti di uscire da questa emergenza, anche se si tratta solo di un giorno simbolico". E' un cauto ottimismo quello sbandierato da Vincenzo De Luca alla postazione vaccini anti-covid allestita all'esterno dell'Ospedale Cotugno di Napoli.

Anche in Campania, come nel resto d'Europa, oggi si celebra il v-day. Poche centinaia le dosi di vaccino inviate in regione e destinate al personale medico-infermieristico: "Ci siamo preparati per la vaccinazione di massa che partirà nelle prossime settimane. Quando arriverà il momento pretenderò che le dosi siano distribuite in proporzione al numero di abitanti, senza seguire astrusi criteri che sembrano avere più la logica di marchette che basi scietifiche".

Per il governatore, la Campania uscirà prima di altre regioni dall'emergenza: "Da settimane non ricoveriamo pazienti in terapia intensiva. Le misure restrittive stanno dando i frutti sperati"