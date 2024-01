Patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati: sequestro beni a sospetto usuraio

La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro di prevenzione disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trieste nei confronti di un 50enne di Napoli, colpito nel tempo da vari provvedimenti cautelari personali e reali e arrestato nell’ottobre 2020 dopo il sequestro di un’arma da fuoco e del relativo munizionamento detenuti illegalmente, di gioielli, orologi di valore e una considerevole somma di denaro, ritenuti dagli investigatori "frutto di attività usuraia e estorsiva, aggravate dall’utilizzo del metodo mafioso".

I beni sequestrati

Il sequestro, fa sapere la Dia, è arrivato in seguito alla proposta presentata dal procuratore distrettuale di Trieste, sulla scorta di accertamenti svolti dalla Dia giuliana, da cui è emersa la riconducibilità in capo al 50enne, anche tramite prestanome, di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro, tra i quali contanti, preziosi di ingente valore e motoveicoli di grossa cilindrata, è stimato in oltre 220mila euro.