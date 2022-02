Ustioni sul corpo del piccolo Vincenzino: condannati i genitori

Sei anni a testa al padre e alla madre del piccolo Vincenzino, il bambino di Portici che a marzo dell'anno scorso venne ricoverato al Santobono per ustioni. È stata questa la sentenza pronunciata dalla sesta sezione del tribunale di Napoli - presidente Pellecchia - che ha inflitto pene sensibilmente inferiori rispetto alle richieste della procura che aveva invocato 15 anni per l'uomo e 12 anni per la donna, riconoscendo a quest'ultima il vizio di mente.

I giudici hanno assolto entrambi i genitori dal reato di maltrattamenti infliggendo quattro anni a testa per l'abbandono di minore e due anni per le lesioni, riqualificate come colpose e non come volontarie. La Corte ha riconosciuto alla donna la seminfermità in misura minusvalente rispetto alle aggravati contestate, con il vizio di mente che quindi non è andato ad influire sulla quantificazione della pena.

"Siamo soddisfatti di questo verdetto - dichiara l'avvocato del padre di Vincenzino, Fabio Della Corte - attenderemo le motivazioni e ricorreremo in Appello perché a nostro avviso l'abbandono di minore non c'è stato". Nel collegio difensivo è stata impegnata anche l'avvocato Giulia Esposito mentre il piccolo Vincenzino è stato rappresentato come parte civile dall'avvocato Ilaria Criscuolo.

Il caso del piccolo Vincenzino destò scalpore nella popolazione di Portici dove i fatti sono accaduti. Era stato lo stesso padre del piccolo ad avvisare i carabinieri notando le lesioni sul corpo del neonato, nato in casa. La coppia, infatti, sebbene avesse una relazione stabile da circa 6 anni con altri due figli (collocati in una casa famiglia in Calabria), non viveva insieme.