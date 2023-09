Ustioni sul corpo del piccolo Vincenzino: la Cassazione annulla la condanna per il padre

Sentenza annullata per Concetto B., il padre del piccolo Vincenzino il bambino di Portici che a marzo del 2021 venne ricoverato al Santobono per ustioni. Lo ha deciso nei giorni scorsi la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso del difensore del 49enne, l'avvocato Fabio Della Corte, e disposto un nuovo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

La Corte di Cassazione ha annullato il verdetto dei giudici partenopei che a novembre dell'anno scorso avevano condannato a 9 anni entrambi i genitori del piccolo con un aumento della pena rispetto al primo grado di giudizio (avevano incassato 6 anni). Con la decisione della Suprema Corte il padre dovrà presentarsi nuovamente dinanzi ai giudici e lo farà da uomo libero.

Era stato il papà ad avvisare i carabinieri

Il 49enne, infatti, è stato scarcerato essendo decorsi i termini di fase della misura cautelare cui era sottoposto. Il caso del piccolo Vincenzino destò scalpore nella popolazione di Portici dove i fatti sono accaduti. Era stato lo stesso padre del piccolo ad avvisare i carabinieri notando le lesioni sul corpo del neonato, nato in casa. La coppia, infatti, sebbene avesse una relazione stabile da circa 6 anni con altri due figli (collocati in una casa famiglia in Calabria), non viveva insieme.