Barbecue di Pasquetta, tre ricoveri per gravi ustioni al Cardarelli

Tre persone sono state ricoverate nel giorno di Pasquetta presso la terapia intensiva grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli per lesioni causate dalla combustione di alcol usato per accendere il barbecue.

Due pazienti giovani - riferisce l'Ansa - provengono da Napoli e Sorrento e presentano ustioni rispettivamente del 30% e del 20%, mentre una terza persona è in trasferimento dall'ospedale di Aversa. Il più giovane degli ustionati ha 18 anni.

Proprio alla vigilia di Pasqua, attraverso la sua pagina social ufficiale, l'ospedale Cardarelli aveva lanciato un appello alla prudenza, cercando di mettere in guarda dall'utilizzo improprio dell'alcol per accendere le braci del barbecue.

Sono, infatti, dati preoccupanti quelli del reparto: nel 2023 ammontano a 100 i pazienti accolti dalla Terapia intensiva grandi ustionati (TIGU) del nosocomio napoletano colpiti da ustioni gravi, tra loro 30 soccorsi per combustione da alcol. Di questi 6 deceduti. Accessi che spesso hanno picchi stagionali come durante l’inverno o in occasione della Pasquetta e del Ferragosto.

Le ustioni da alcol possono essere devastanti e impattare sulla vita quotidiana di un paziente: provocano dolore lancinante e lesioni profonde, richiedono lunghi periodi di degenza e interventi chirurgici complessi, possono lasciare cicatrici permanenti. In alcuni casi, come dimostrano i dati del Cardarelli, hanno esiti fatali.