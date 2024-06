Scende dall'auto ed inizia ad urinare in strada: le immagini sui social - VIDEO

Scende dall'auto e inzia ad urinare in strada. Il fatto è avvenuto a Portici in via Libertà e a renderlo noto è il sindaco Enzo Cuomo.

"Eccolo, guardatelo bene. Questo zozzone arriva in auto a Portici in Via Libertà, si ferma in divieto, scende dall'auto, si guarda intorno poi apre lo sportello posteriore per crearsi un poco di privacy, si apre la cerniera dei pantaloni ed urina per terra sulla pubblica strada, poi si rimette in auto e se ne va anche contro il senso di marcia.

Chi lo riconosce o lo conosce gli può dire che a persone come Lui andrebbe revocata la cittadinanza per manifesta inciviltà e zozzoneria. Questo zozzone è in corso di individuazione mediante la targa dell'auto ed il video e sarà denunciato e multato", ha scritto sui social il primo cittadino.